В Киеве подтвердили отключение Starlink над Крымом

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью медиакомпании Drive заявил, что uлава SpaceX и Tesla Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом.

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По словам Буданова, отключение сигнала над Крымом было не в какой-то конкретный момент, оно длилось месяц, в начале украинского контрнаступления сигнала над полуостровом не было вообще.

Глава украинской разведки добавил, что украинские войска достаточно широко используют продукцию и услуги Маска, и без них «была бы катастрофа».

В начале сентября Маск заявлял, что он отказался в прошлом году по запросу Киева активировать на территории Крыма сервис спутниковой связи Starlink из-за действия антироссийских санкций.