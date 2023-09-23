В Киеве подтвердили отключение Starlink над Крымом

Глава украинской разведки Буданов: Маск на месяц отключал Starlink над Крымом
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью медиакомпании Drive заявил, что uлава SpaceX и Tesla Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом.
По словам Буданова, отключение сигнала над Крымом было не в какой-то конкретный момент, оно длилось месяц, в начале украинского контрнаступления сигнала над полуостровом не было вообще.
Глава украинской разведки добавил, что украинские войска достаточно широко используют продукцию и услуги Маска, и без них «была бы катастрофа».
В начале сентября Маск заявлял, что он отказался в прошлом году по запросу Киева активировать на территории Крыма сервис спутниковой связи Starlink из-за действия антироссийских санкций.
Предприниматель подчеркнул, что для включения системы Starlink на крымском полуострове необходимо одобрение официального Вашингтона, которого не имеется.