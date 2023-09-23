Глава ГУР Буданов заявил, что Илон Маск отключал Starlink над Крымом
Американский предприниматель Илон Маск отключал системы спутниковой связи Starlink над Крымом. Об этом в интервью медиакомпании The Drive заявил руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.
"Это правда, что он (Маск - Прим. ред.) отключал свою продукцию и услуги над Крымом раньше", - сказал он.
Отключение, добавил Буданов, длилось месяц.
Напомним, телеканал CNN со ссылкой на свежую биографию бизнесмена за авторством Уолтера Айзексона сообщал, что Маск приказал отключить в прошлом году работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и сорвал атаку ВСУ на российский флот.