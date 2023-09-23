В Харьковской области был поврежден объект инфраструктуры

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил в Telegram-канале, что в селе Гурьев Казачок на Украине был поврежден объект инфраструктуры.

По словам Синегубова, также были разрушены хозяйственные постройки в городе Купянск.

В ночь на 23 сентября воздушная тревога объявлялась в Николаевской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что в городе Днепр произошло несколько взрывов.

Газета «Страна.ua» также информировала о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.