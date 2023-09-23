В Днепропетровске поврежден объект критической инфраструктуры

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что объект критической инфраструктуры в Днепропетровске получил повреждения.

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Об этом Лысак написал в Telegram.

«Повреждён объект критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Кроме того, в одном из районов Днепропетровской области газопровод получил повреждения, добавил Лысак.