В Днепропетровске поврежден объект критической инфраструктуры

Власти: объект критической инфраструктуры повреждён в Днепропетровске на Украине
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что объект критической инфраструктуры в Днепропетровске получил повреждения.
Об этом Лысак написал в Telegram.
«Повреждён объект критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Кроме того, в одном из районов Днепропетровской области газопровод получил повреждения, добавил Лысак.
В ночь на 23 сентября в Днепропетровске произошли взрывы.