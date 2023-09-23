Пакистан выступил против увеличения числа постоянных членов Совбеза ООН

"Пакистан считает, что добавление дополнительных постоянных членов в СБ ООН еще больше подорвет его авторитет и легитимность, - сказал он. - Максимально широкий консенсус может быть лучше всего достигнут на основе предложения движения UFC ("Единство ради консенсуса" - прим. ТАСС) об увеличении количества только непостоянных членов с предоставлением ограниченного числа мест на более длительный срок".