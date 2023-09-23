Поездка в Соединенные Штаты стала для Владимира Зеленского разочарованием, сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника американской армии в отставке, международного консультанта Эрла Расмуссена.

По его словам, выступления политика основывались будто на альтернативной реальности. При этом его поездке «не хватило той помпы и гостеприимства, которых явно ожидали». Эксперт указал, что многие цели не были достигнуты. Речь идет о попытке изолировать Россию в Совете Безопасности ООН, большой международной поддержке, приеме в Конгрессе США и передаче средств дальнего действия.

В целом визит Зеленского не стал событием в Америке. Ни в Нью-Йорке, ни в Вашингтоне не было массовых проукраинских или антироссийских демонстраций. Зал ООН во время выступления Зеленского был заполнен в лучшем случае наполовину. Его речь и вовсе казалась «основанным на альтернативной реальности».

Расмуссен при этом заявил, что глава украинского режима получил относительно небольшое финансирование и слова поддержки от главы Белого дома Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена. В целом «его приключения в США можно оценить, как содержавшие не восторг, но определенное разочарование».

Консультант считает, что американские власти должны решить, стремятся ли они к прекращению конфликта или к эскалации, увеличивая и вероятность своего вовлечения. Тем временем, международная поддержка, особенно глобального юга, не на стороне Киева, поддержка в Европе, также ослабевает, а Конгресс США устал от предоставления неограниченных чеков.