Власти Венгрии отказались понимать логику Украины в зерновом вопросе

Будапешт не понимает проблемы с поставками украинского зерна, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.

По его словам, предложен альтернативный вариант экспорта, однако украинские власти по неизвестной причине его не используют. Будапешт вместо морского маршрута предложил сухопутный, однако он не используется для поставок в Африку.

«Если есть столь отчаянное желание поставлять зерно с Украины в Африку, то возможности для этого по-прежнему имеются вне зависимости от того, что черноморская зерновая инициатива не была продлена», — заявил политик.

Как отметил Сийярто, налогоплательщики Венгрии заплатили около 3,5 млн долларов, чтобы Киев доставил 10 тысяч тонн зерна в Судан. Так как Киев не пользуется предоставляемыми возможностями сухопутного экспорта, Будапешт находится в замешательстве.

По словам министра иностранных дел, поставки зерна из Украины в страны Центральной Европы разрушат их сельскохозяйственный сектор.