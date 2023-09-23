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Власти Венгрии отказались понимать логику Украины в зерновом вопросе

Будапешт не понимает проблемы с поставками украинского зерна, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.

Власти Венгрии отказались понимать логику Украины в зерновом вопросе
© РИА Новости

По его словам, предложен альтернативный вариант экспорта, однако украинские власти по неизвестной причине его не используют. Будапешт вместо морского маршрута предложил сухопутный, однако он не используется для поставок в Африку.

«Если есть столь отчаянное желание поставлять зерно с Украины в Африку, то возможности для этого по-прежнему имеются вне зависимости от того, что черноморская зерновая инициатива не была продлена», — заявил политик.

Как отметил Сийярто, налогоплательщики Венгрии заплатили около 3,5 млн долларов, чтобы Киев доставил 10 тысяч тонн зерна в Судан. Так как Киев не пользуется предоставляемыми возможностями сухопутного экспорта, Будапешт находится в замешательстве.

По словам министра иностранных дел, поставки зерна из Украины в страны Центральной Европы разрушат их сельскохозяйственный сектор.

«Не говоря уже о наших фермерах, которых мы, несомненно, должны защищать», — указал Сийярто.

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