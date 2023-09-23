Сенатор США: создается ощущение, что Америкой руководит Зеленский, а не Байден

Президент США Джо Байден не понимает, что все происходящее выглядит так, будто Америкой управляет глава Украины Владимир Зеленский . С таким заявлением выступил сенатор Томми Табервилл.

«Президент Зеленский — настоящий президент Соединенных Штатов. Зеленский рулит этим шоу. Он этим занимается уже полтора года. Надеюсь, Байден понимает, что люди смотрят на это и думают: „Кто же здесь главный в нашей стране?“», — сказал Томми Табервилл в интервью каналу Fox Business.

Ранее американские СМИ писали, что Зеленский подтолкнул США к тому, чтобы те направили Киеву запрещенные боеприпасы. Украина пошла на этот шаг из-за провала контрнаступления. Журналисты уверены, что Зеленский убедил Вашингтон организовать поставку, потому что это якобы позволит Киеву быстро прорвать российскую оборону. При этом западные партнеры все чаще признаются, что испытывают разочарование от наступательной компании ВСУ.