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Россия внесет в ГА ООН резолюцию по информационным технологиям

Москва внесет в первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции, которая посвящена информационно-коммуникационным технологиям, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина.

Россия внесет в ГА ООН резолюцию по информационным технологиям
© РИА Новости

Информация об этом прозвучала на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи международной организации. Документ содержит положения о противодействии использования таких технологий в военных целях.

Мероприятие, организованное российским постпредством при ООН называется «25 лет дискуссии по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий под эгидой ООН». Проект опирается на соответствующие резолюции ГА предыдущих лет и включает важные положения из ежегодных докладов рабочей группы. Речь, в том числе идет о борьбе с развитием потенциала информационно-коммуникационных технологий, используемого в военных целях, и борьбе с использованием вредоносных скрытых функций средств ИКТ.

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