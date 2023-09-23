Россия внесет в ГА ООН резолюцию по информационным технологиям

Москва внесет в первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции, которая посвящена информационно-коммуникационным технологиям, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина .

Мероприятие, организованное российским постпредством при ООН называется «25 лет дискуссии по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий под эгидой ООН». Проект опирается на соответствующие резолюции ГА предыдущих лет и включает важные положения из ежегодных докладов рабочей группы. Речь, в том числе идет о борьбе с развитием потенциала информационно-коммуникационных технологий, используемого в военных целях, и борьбе с использованием вредоносных скрытых функций средств ИКТ.