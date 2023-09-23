Россия внесет в ГА ООН резолюцию по информационным технологиям
Москва внесет в первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции, которая посвящена информационно-коммуникационным технологиям, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина.
Информация об этом прозвучала на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи международной организации. Документ содержит положения о противодействии использования таких технологий в военных целях.
Мероприятие, организованное российским постпредством при ООН называется «25 лет дискуссии по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий под эгидой ООН». Проект опирается на соответствующие резолюции ГА предыдущих лет и включает важные положения из ежегодных докладов рабочей группы. Речь, в том числе идет о борьбе с развитием потенциала информационно-коммуникационных технологий, используемого в военных целях, и борьбе с использованием вредоносных скрытых функций средств ИКТ.