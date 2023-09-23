СМИ: Великобритания негласно контактировала с Россией по вопросам безопасности

Британские дипломаты регулярно негласно контактировали со своими российскими коллегами по вопросам международной безопасности после начала конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The i.

По данным издания, в ходе контактов, которые в том числе проходили на полях крупнейших международных мероприятий в Вене и Нью-Йорке, стороны никогда не обсуждали возможные условия заключения мира между Киевом и Москвой.

"Мы поддерживаем контакты и считаем крайне важным сохранять возможность вести открытый диалог во время войны на Украине, - на условиях анонимности заявил газете высокопоставленный британский дипломат. - Мы не пытаемся ни поделить часть страны (Украины - прим. ТАСС), ни от чужого лица заключать мирные соглашения, однако поддерживать каналы связи открытыми жизненно важно".

В МИД королевства журналистам подтвердили, что встречи между дипломатами действительно имели место, при этом подчеркнув, что любая информация о том, что стороны обсуждали условия мира на Украине, "не заслуживает доверия и не соответствует действительности".

"После начала войны правительство Соединенного Королевства свело к минимуму дипломатические контакты с Россией, осуществляя их только в случаях, когда это было абсолютно необходимо для обеспечения жизненно важных интересов Соединенного Королевства в сфере безопасности", - заявил представитель британского внешнеполитического ведомства, добавив, что среди прочего стороны контактировали в рамках работы ОБСЕ и Совбеза ООН, "в которых Россия по-прежнему представлена".