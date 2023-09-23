МИД: Лаврова ждут в Иране для финализации долгосрочного соглашения между странами
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сообщил, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова ждут с визитом в республике.
Об этом пишет РИА Новости.
По словам Абдоллахиана, есть договорённость о визите Лаврова, в ходе его поездки планируется финализация долгосрочного соглашения о стратегическом партнёрстве.
Кроме того, глава МИД Ирана передал «привет и наилучшие пожелания» от главы республики Ибрагима Раиси российскому президенту Владимиру Путину.
Ранее сообщалось, что главы МИД России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан и Хакан Фидан проводят встречу в астанинском формате на полях мероприятий Генассамблеи ООН.