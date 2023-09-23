В Белом доме заявили, что конгресс продолжит финансово поддерживать Украину
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность, что американский конгресс продолжит финансовую поддержку Украины.
«Мы ценим двухпартийную поддержку финансирования Украины. Мы настроены оптимистично по поводу её продолжения», — заявила она.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен, говоря о возможности передачи ВСУ ракет ATACMS, заявил, что Украина продолжит получать необходимую поддержку с учётом своих потребностей.