Президент Румынии отказался считать падение беспилотников атакой России

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что падение российских БПЛА на территории его страны является настоящей проблемой, однако их нельзя воспринимать как предумышленный акт агрессии. Об этом сообщает Agerpres.

По словам Йоханниса, российские БПЛА падали на территории Румынии трижды.

«Пока никто не пострадал, но это не значит, что эти инциденты не имеют значения», – заявил он.

Румынский президент также добавил, что он обсудил ситуацию с падением российских БПЛА с представителями стран-союзников. По итогу этих обсуждений, если верить Йоханнису, Румыния значительно усилила свою противовоздушную оборону.

«Хотя нападения России не направлены против Румынии, ситуация неприемлема», – подчеркнул он.