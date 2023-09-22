Фидан и Блинкен обсудили зерновую сделку и Карабах
Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили на Генассамблее ООН зерновую сделку, вступление Швеции в НАТО и ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.
По данным агентства, встреча Фидана и Блинкена длилась 45 минут. Главной ее темой стал обмен мнениями «о конкретных и конструктивных шагах, которые могут быть сделаны в предстоящий период, чтобы поднять отношения между Турцией и США на более высокий уровень».
«В ходе встречи также обсуждались черноморская зерновая инициатива, членство Швеции в НАТО и последние события в Карабахе», — отметил собеседник ТАСС.
Напомним, что зерновая сделка была заключена в июле 2022 года. Она предполагала вывоз сельхозпродукции в другие страны из украинских портов Одессы, Южный и Черноморск. С 18 июля 2023 года Россия прекратила ее действие из-за невыполнения выставленных ею условий в рамках инициативы.