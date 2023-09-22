Фидан и Блинкен обсудили зерновую сделку и Карабах

По данным агентства, встреча Фидана и Блинкена длилась 45 минут. Главной ее темой стал обмен мнениями «о конкретных и конструктивных шагах, которые могут быть сделаны в предстоящий период, чтобы поднять отношения между Турцией и США на более высокий уровень».