Зеленский ушел от ответа на вопрос о получении ракет ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский не ответил прямо на вопрос, обещал ли ему американский лидер Джо Байден тактические ракеты ATACMS.

Такой вопрос ему задали в Оттаве на совместной пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо. Однако украинский президент ответил общими рассуждениями и отметил, что обсуждались потребности украинских вооруженных сил и что США обещали усилить ПВО Украины.