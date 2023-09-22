Зеленский ушел от ответа на вопрос о получении ракет ATACMS

Зеленский не ответил на вопрос, обещал ли ему Байден ракеты ATACMS
Президент Украины Владимир Зеленский не ответил прямо на вопрос, обещал ли ему американский лидер Джо Байден тактические ракеты ATACMS.
Такой вопрос ему задали в Оттаве на совместной пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо. Однако украинский президент ответил общими рассуждениями и отметил, что обсуждались потребности украинских вооруженных сил и что США обещали усилить ПВО Украины.
Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что Байден обещал Зеленскому передать Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу заявила, что американская администрация не исключает возможность передачи Украине в будущем ATACMS, однако у нее нет подтверждения данных американской печати о скорой поставке Киеву таких вооружений.