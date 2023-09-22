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Блинкен прокомментировал поставку ракет ATACMS Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал поставку ракет ATACMS Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Блинкен прокомментировал поставку ракет ATACMS Украине
© globallookpress.com

По его словам, Украина и дальше будет получать военную поддержку от стран Запада, которая будет зависеть от актуальных потребностей Киева.

«Мы постоянно ведем обсуждения с Украиной с самого первого дня, пытаясь поставить то, что им нужно <...> этот процесс продолжается», – заявил он во время пресс-конференции в Нью-Йорке.

При этом Блинкен добавил, что обсуждения между Украиной и странами Запада по поводу военной помощи проходят ежедневно.

NBC News: США передадут Украине ракеты ATACMS

Ранее стало известно, что США готовы отправить Украине партию ракет ATACM.

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