Блинкен прокомментировал поставку ракет ATACMS Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал поставку ракет ATACMS Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Украина и дальше будет получать военную поддержку от стран Запада, которая будет зависеть от актуальных потребностей Киева.
«Мы постоянно ведем обсуждения с Украиной с самого первого дня, пытаясь поставить то, что им нужно <...> этот процесс продолжается», – заявил он во время пресс-конференции в Нью-Йорке.
При этом Блинкен добавил, что обсуждения между Украиной и странами Запада по поводу военной помощи проходят ежедневно.
Ранее стало известно, что США готовы отправить Украине партию ракет ATACM.
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