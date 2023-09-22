Блинкен оценил действия Азербайджана в Карабахе

"Что касается событий на этой неделе, особенно военных действий Азербайджана, то мы хотим ясно сказать, что в соответствии с общей позицией США использование силы неприемлемо и противоречит усилиям, которые мы прилагаем, но, что еще важнее, тем усилиям, которые прилагают обе страны, чтобы найти справедливое и достойное мирное решение в регионе. Это отражает интересы как Азербайджана, так и Армении. Обе страны внесли в эту работу свой вклад, включая президента [Азербайджана Ильхама] Алиева и премьера [Армении Никола] Пашиняна. Мы с Европейским союзом поддерживаем эту работу. Так что действия, которые мы видели на этой неделе, просто противоречат этим усилиям", - сказал он.