Блинкен оценил действия Азербайджана в Карабахе

Блинкен: силовые действия Баку в Карабахе противоречат усилиям по урегулированию
Как заявил госсекретарь США, "использование силы неприемлемо"
Применение Азербайджаном силы в Нагорном Карабахе на этой неделе противоречит усилиям по урегулированию конфликта. Об этом заявил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Что касается событий на этой неделе, особенно военных действий Азербайджана, то мы хотим ясно сказать, что в соответствии с общей позицией США использование силы неприемлемо и противоречит усилиям, которые мы прилагаем, но, что еще важнее, тем усилиям, которые прилагают обе страны, чтобы найти справедливое и достойное мирное решение в регионе. Это отражает интересы как Азербайджана, так и Армении. Обе страны внесли в эту работу свой вклад, включая президента [Азербайджана Ильхама] Алиева и премьера [Армении Никола] Пашиняна. Мы с Европейским союзом поддерживаем эту работу. Так что действия, которые мы видели на этой неделе, просто противоречат этим усилиям", - сказал он.