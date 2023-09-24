Армения призвала развернуть в Карабахе миссию ООН

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что международному сообществу следует разместить в Нагорном Карабахе миссию ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это необходимо в целях проведения мониторинга и оценки состояния с правами человека, гуманитарной ситуации и ситуации в области безопасности на местах.

«Миротворческие силы ООН должны быть задействованы для сохранения стабильности и безопасности Нагорного Карабаха», — сказал глава министерства.

Он добавил, что организация должна потребовать вывода азербайджанских военных из гражданских поселений Нагорного Карабаха.

20 сентября правительство Нагорно-Карабахской республики сообщило о капитуляции после начала антитеррористической операции Баку. Армения официально отказалась от претензий на территорию Нагорного Карабаха и участия в процессе урегулирования.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он добавил, что Ереван признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратных километров, которая включает в себя Карабах.