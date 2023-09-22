Президент Грузии отказалась лишать гражданства подпавшего под санкции США экс-генпрокурора

"Отар Парцхаладзе уличен в шпионаже и в отношении него начато следствие. Исходя из интересов государства, президент Грузии считает нецелесообразным лишать его грузинского гражданства на данном этапе. Президент считает, что, если Отара Парцхаладзе следует наказать, он должен быть наказан именно как гражданин Грузии", - говорится в сообщении.

Агентство по развитию государственных сервисов Минюста Грузии в среду посчитало целесообразным лишить грузинского гражданства Парцхаладзе. Согласно законодательству Грузии, человек автоматически теряет грузинское гражданство в случае получения гражданства другой страны. Для признания двойного гражданства он должен обратиться к президенту, однако, как сообщила ранее Зурабишвили, со стороны бывшего генпрокурора не поступало никаких документов.

Управление по контролю за иностранными активами США 14 сентября расширило санкции в отношении России. В список вошли почти 70 человек, в том числе Парцхаладзе, имеющий гражданства Грузии и РФ. По версии Госдепартамента, он вел деятельность в секторе управления и консультаций в интересах Москвы. Утверждается, что сотрудник ФСБ мог содействовать получению Парцхаладзе гражданства РФ и якобы воздействовал на него, чтобы тот оказывал влияние на грузинское общество и политику в интересах России.