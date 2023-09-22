Протестующие в Ереване подошли к российскому посольству
Колонна протестующих в центре Еревана подошла к зданию посольства России. Об этом сообщает РИА «Новости».
В данный момент перед зданием российского посольства установлено полицейское оцепление. При этом через какое-то время основная группа протестующих двинулась к остальным участникам демонстраций. Отмечается, что после этого обстановка у российского посольства стабилизировалась.
Напомним, что после событий 19-20 сентября в Нагорном Карабахе, в Армении вспыхнули антиправительственные протесты. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого обвиняют в признании суверенитета Азербайджана над Карабахом.
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