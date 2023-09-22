Протестующие в Ереване подошли к российскому посольству

Колонна протестующих в центре Еревана подошла к зданию посольства России. Об этом сообщает РИА «Новости».

В данный момент перед зданием российского посольства установлено полицейское оцепление. При этом через какое-то время основная группа протестующих двинулась к остальным участникам демонстраций. Отмечается, что после этого обстановка у российского посольства стабилизировалась.