$96.04-0.03102.25-0.11

Зеленскому предрекли отставку из-за неудач ВСУ

Владимир Зеленский может быть в скором времени отстранен от должности в связи с неудачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Такое предположение Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Зеленскому предрекли отставку из-за неудач ВСУ
© Lenta.ru

По его словам, украинские войска потерпели поражение, а коллапс неминуем. Главный вопрос, подчеркнул Риттер, заключается в том, когда произойдет свержение правительства Украины. Он полагает, что Зеленскому грозит увольнение из-за больших потерь ВСУ как в живой силе, так и в технике, переданной Западом.

По мнению экс-разведчика, Зеленского ждет мрачное будущее.

«Ему бросили вызов дома. Его политическое будущее под большим вопросом», — отметил он.

Ранее Риттер предрек безоговорочную капитуляцию Украины. Он заявил, что украинский конфликт закончится победой России, поэтому мир будет заключен на тех условиях, которые ее устроят.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости