Владимир Зеленский может быть в скором времени отстранен от должности в связи с неудачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Такое предположение Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

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По его словам, украинские войска потерпели поражение, а коллапс неминуем. Главный вопрос, подчеркнул Риттер, заключается в том, когда произойдет свержение правительства Украины. Он полагает, что Зеленскому грозит увольнение из-за больших потерь ВСУ как в живой силе, так и в технике, переданной Западом.

По мнению экс-разведчика, Зеленского ждет мрачное будущее.

«Ему бросили вызов дома. Его политическое будущее под большим вопросом», — отметил он.