Баку пообещал Лаврову наказать виновных в гибели миротворцев

"Азербайджанская делегация вновь принесла извинения России за трагическую гибель 20 сентября в Карабахе военнослужащих российского миротворческого контингента, заверив российскую сторону, что проводится самое тщательное расследование, которое уже дает результаты, и все виновные понесут заслуженное наказание", - сообщили в российском дипведомстве.