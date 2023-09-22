Баку пообещал Лаврову наказать виновных в гибели миротворцев

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заверил, что расследование гибели российских миротворцев дает результаты, виновные понесут наказание.
"Азербайджанская делегация вновь принесла извинения России за трагическую гибель 20 сентября в Карабахе военнослужащих российского миротворческого контингента, заверив российскую сторону, что проводится самое тщательное расследование, которое уже дает результаты, и все виновные понесут заслуженное наказание", - сообщили в российском дипведомстве.
В министерстве отметили, что стороны обсудили ситуацию в регионе с упором на гуманитарную составляющую, а также актуальные международные проблемы.