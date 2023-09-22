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Баку заверил Лаврова в эффективности расследования гибели миротворцев РФ

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заверил, что расследование гибели российских миротворцев дает результаты, виновные понесут наказание.

Баку пообещал Лаврову наказать виновных в гибели миротворцев
© Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

"Азербайджанская делегация вновь принесла извинения России за трагическую гибель 20 сентября в Карабахе военнослужащих российского миротворческого контингента, заверив российскую сторону, что проводится самое тщательное расследование, которое уже дает результаты, и все виновные понесут заслуженное наказание", - сообщили в российском дипведомстве.

В министерстве отметили, что стороны обсудили ситуацию в регионе с упором на гуманитарную составляющую, а также актуальные международные проблемы.