Глава МВД ФРГ выступила за создание пунктов контроля на границах с Польшей и Чехией

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила за открытие пунктов контроля на границах с Польшей и Чехией, чтобы противодействовать нелегальной миграции. Об этом она заявила в интервью газете Welt am Sonntag.

"Контроль такого рода дополнит уже существующие выборочные проверки на этих границах", - приводятся ее слова в выдержках из интервью.

Там не уточняется, о скольких пунктах погранконтроля может идти речь, и где именно.

Также Фезер хочет добиться права для федеральной полиции Германии в целях противодействия нелегальной миграции действовать на территории Чехии. По ее словам, сотрудничество подобного рода уже налажено со Швейцарией.