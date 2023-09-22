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В Венгрии отреагировали на иск Украины в ВТО из-за зерна

Венгрия направит юристов во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на иск Украины из-за зерна. Об этом сообщил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «Ленты.ру».

В Венгрии отреагировали на иск Украины в ВТО из-за зерна
© Lenta.ru

«Мы пришлем юристов и будем отстаивать свои интересы», — заявил дипломат.

По его словам, Будапешт не допустит, чтобы пострадали венгерские фермеры и венгерское сельское хозяйство.

18 сентября Украина подала иски в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии. В Киеве подчеркнули, что считают неприемлемым нарушением запрет трех стран на ввоз зерна.

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