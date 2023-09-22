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В Венгрии заявили о хороших условиях для переговоров по Украине

На сегодняшний день существуют хорошие условия для ведения мирных переговоров по Украине. Об этом сообщил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «Ленты.ру».

В Венгрии заявили о хороших условиях для переговоров по Украине
© globallookpress.com

«Условия для установления мира сегодня лучше, чем они могут быть завтра», — заявил дипломат, добавив, что урегулирование украинского кризиса «будет достигнуто за столом переговоров».

Ранее Сийярто призвал немедленно начать переговоры по Украине. Кроме того, он отметил важность открытых каналов связи между Европой и Россией по урегулированию конфликта.

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