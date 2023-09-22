Протестующие вновь собираются в центре Еревана

В центре Еревана напротив здания парламента на площади Республики собираются участники новой протестной акции, в Сети появляются кадры с места происходящего. Активисты устанавливают сцену для выступлений на площади. Здание армянского кабмина оцеплено сотрудниками полиции.

Жители Армении устраивают протестные акции с 19 сентября. В этот день Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Митингующие призывают армянского премьера Никола Пашиняна вмешаться в конфликт. По последним данным, всего полиция задержала на акциях в центре Еревана 98 человек. В ходе протестов уже неоднократно происходили стычки с полицией.

При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, на следующий день удалось договориться о полном прекращении боевых действий.