Экс-советник Кучмы прокомментировал слова Зеленского об изменении СБ ООН

Экс-советник Кучмы Соскин назвал смешными слова Зеленского об изменении СБ ООН
Слова Владимира Зеленского об изменении Совета Безопасности ООН являются смешными. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Зеленский размахнулся… по изменению Совета Безопасности ООН. Это смешно», — заявил он в ходе видеобращения в своём канале на YouTube.
Ранее Bloomberg сообщал, что Зеленский был очень эмоционален в частных беседах на ГА ООН.
По словам экс-агента MI6 Аластера Крука, попытка Зеленского давить на эмоции во время выступлений в ГА ООН говорит о его отчаянии.