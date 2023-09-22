Экс-советник Кучмы прокомментировал слова Зеленского об изменении СБ ООН

«Зеленский размахнулся… по изменению Совета Безопасности ООН. Это смешно», — заявил он в ходе видеобращения в своём канале на YouTube.

Ранее Bloomberg сообщал, что Зеленский был очень эмоционален в частных беседах на ГА ООН .

По словам экс-агента MI6 Аластера Крука, попытка Зеленского давить на эмоции во время выступлений в ГА ООН говорит о его отчаянии.