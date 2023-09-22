Сын Трампа заявил, что его аккаунт взломал Хантер Байден

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший считает, что его аккаунт в социальной сети X мог взломать сын действующего американского главы Джо Байдена Хантер. Об этом он написал у себя на странице, передает «РИА Новости».

Ранее на странице сына Трампа появились посты о смерти экс-президента и намерении Дональда-Трампа-младшего баллотироваться на пост главы США в 2024 году. Они оказались фейковыми. На данный момент эти посты уже удалены со страницы сына экс-президента. При этом остается неизвестным вернул ли он себе контроль над аккаунтом.