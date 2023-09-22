NBC News: США передадут Украине ракеты ATACMS

Президент США Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому, что Белый дом готовит к отправке на Украину небольшую партию оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на слова трёх американских чиновников и одного конгрессмена.

«Президент Джо Байден сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты предоставят небольшое количество ракет большой дальности», – сообщили собеседники телеканала.

При этом собеседники не смогли назвать дату отправки ракет на Украину. Кроме того, также остаётся неизвестным дата публичного объявления о готовящейся отправке.

Отметим, что ранее в американских СМИ действительно появилась информация о том, что США «близки к решению» о передаче Украине ракет ATACMS. По информации газеты Washington Post, Украине передадут версию ракет в кассетном исполнении.

«Администрация Байдена близка к решению о том, чтобы предоставить Украине модификацию дальнобойных ракет ATACMS с кассетными суббоеприпасами, а не унитарной боеголовкой», – сообщило издание.