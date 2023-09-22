CNN: Зеленскому в США показали, как резко может сократиться помощь Украине

Владимиру Зеленскому во время визита в Вашингтон продемонстрировали, как резко может вскоре сократиться помощь Киеву со стороны США.

Об этом заявил журналист CNN Стивен Коллисон.

По его словам, Зеленскому «наглядно показали», что возможная победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году «может порвать многомиллиардный спасательный круг, от которого зависит само существование Украины».