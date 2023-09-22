КНР выступила против незаконного военного присутствия в Сирии

Пекин выступает против незаконного военного присутствия в Сирии и разграбления природных ресурсов страны. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента Сирии Башара Асада в Ханчжоу , передает ТАСС.

«Китай выступает против незаконного военного присутствия в Сирии, проведения незаконных военных операций, незаконного разграбления природных ресурсов страны. Пекин призывает соответствующие государства немедленно отменить все незаконные односторонние санкции в отношении Дамаска», — говорится в тексте.

В нем также указывается, что Китай поддерживает Сирию в защите нацнезависимости, суверенитета, единства, территориальной целостности и выборе пути развития. В связи с этим Пекин выступает против «вмешательства сил во внутренние дела Дамаска», отмечается в тексте.