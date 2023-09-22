В Швейцарии арестовали виллу молдавского бизнесмена Плахотнюка
Власти Швейцарии по требованию молдавской прокуратуры арестовали виллу экс-лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщила на пресс-конференции глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин.
"Мы получили долгожданное подтверждение из Швейцарии о том, что вилла, реальным собственником которой является Плахотнюк, заморожена. Этот дом был куплен на деньги Плахотнюка, в 2012 году за него заплатили примерно за $26 млн", - сказала Драгалин.
Она уточнила, что это имущество может быть конфисковано после завершения судебного разбирательства и признания Плахотнюка виновным.
В Молдавии Плахотнюка обвиняют в причастности к выводу миллиарда евро из банковской системы страны. Против него было возбуждено уголовное дело по трем статьям: создание организованной преступной группировки, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах.
Ранее в республике арестовали имущество Плахотнюка примерно на €1,7 млн. Власти страны также попросили арестовать его активы в Швейцарии, Франции и Румынии. По данным СМИ, из США он перебрался в Турцию, став гражданином этой страны по программе "Гражданство в обмен на инвестиции". В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел по обвинениям в наркотрафике, отмывании денег, он заочно арестован.