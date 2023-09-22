В Швейцарии арестовали виллу молдавского бизнесмена

Власти Швейцарии по требованию молдавской прокуратуры арестовали виллу экс-лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщила на пресс-конференции глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин.

"Мы получили долгожданное подтверждение из Швейцарии о том, что вилла, реальным собственником которой является Плахотнюк, заморожена. Этот дом был куплен на деньги Плахотнюка, в 2012 году за него заплатили примерно за $26 млн", - сказала Драгалин.

Она уточнила, что это имущество может быть конфисковано после завершения судебного разбирательства и признания Плахотнюка виновным.

В Молдавии Плахотнюка обвиняют в причастности к выводу миллиарда евро из банковской системы страны. Против него было возбуждено уголовное дело по трем статьям: создание организованной преступной группировки, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах.