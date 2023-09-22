Боррель назвал минные поля главной причиной медленного контрнаступления ВСУ
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что российские минные поля являются главной причиной медленного контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает Guardian.
По словам Борреля, медленный темп украинского контрнаступления обусловлен тем, что «заминирована треть страны».
«И понятно, что против этого нельзя идти в лобовую атаку, это было бы самоубийством. Они заминировали всю землю», – заявил глава европейской дипломатии.
Помимо этого, Боррель призвал страны Запада к более тесному оборонному сотрудничеству. Он также подчеркнул, что в текущей ситуации лидеры стран Евросоюза должны быстрее принимать решения о поставках оружия Украине.
Ранее глава Генштаба США Марк Милли заявил, что медленный темп украинского контрнаступления можно объяснить общим состоянием ВСУ.