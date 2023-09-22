США, Индия, Япония и Австралия выступили за прочный мир на Украине

США, Индия, Япония и Австралия выступили за установление прочного мира на Украине. Об этом говорится в совместном Генеральной Ассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке.

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«Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу войны на Украине. Мы подчеркиваем необходимость всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с международным правом и принципами Устава ООН», — сообщается в заявлении глав МИД.

В совместном документе также подчеркивается приверженность мировому порядку, основанному на правилах, с уважением принципов суверенитета и территориальной целостности. Там также отмечается, что стороны выступают за возобновление зерновой сделки.