США, Индия, Япония и Австралия выступили за прочный мир на Украине

США, Индия, Япония и Австралия выступили за установление прочного мира на Украине. Об этом говорится в совместном Генеральной Ассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке.
«Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу войны на Украине. Мы подчеркиваем необходимость всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с международным правом и принципами Устава ООН», — сообщается в заявлении глав МИД.
В совместном документе также подчеркивается приверженность мировому порядку, основанному на правилах, с уважением принципов суверенитета и территориальной целостности. Там также отмечается, что стороны выступают за возобновление зерновой сделки.
Ранее на прошедших в Нью-Йорке переговорах главы МИД «Большой семерки» G7 раскритиковали действия России на Украине, а также договорились поддерживать Киев и призвали возобновить зерновую сделку. Представители стран обвинили Москву в использовании ядерной риторики и назвали ее неприемлемой.