Глава ЕК: сроки вступления Украины в ЕС зависят от Киева
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от Киева. Соответствующее заявление она сделала в беседе с The Washington Post.
Глава ЕК считает, что конфликт на Украине изменил отношение к этой стране, сделав «немыслимым ее нахождение между Россией и Евросоюзом». В связи с этим фон дер Ляйен уверена, что «рано или поздно она станет частью ЕС».
«Это зависит от того, когда страна будет готова присоединиться. Конечно, существуют условия для судебной системы, верховенства закона и экономической готовности. Существует целый набор критериев, которым необходимо соответствовать, чтобы иметь возможность присоединиться к единому рынку и ЕС», — сказала она.
При этом фон дер Ляйен отказалась указывать сроки этого, подчеркнув, что все зависит от скорости Киева в принятии реформ.