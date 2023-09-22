Боррель объяснил провал контрнаступления ВСУ

Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что провал контрнаступления украинской армии был обусловлен профессиональными действиями и героизмом российской армии. Он отметил, что ВС РФ стали более опытными в ходе конфликта на Украине. В свою очередь, атаки украинских беспилотников на российские объекты свидетельствуют об истощении военных ресурсов Киева. Украинское руководство использует подобные акции в попытке запугать россиян и компенсировать провал контрнаступления, но пока не достигает своих целей, передают «Дни.ру».