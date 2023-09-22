Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил об освобождении армянских военных, которые сложили оружие. Об этом он написал в Twitter.

«Военнослужащие, добровольно сложившие оружие, свободны, как мы открыто заявляем», – написал он.

Гаджиев также добавил, что Азербайджан гарантирует безопасность водителям, которые планируют выехать из Нагорного Карабаха через Лачин. По его словам, Баку готов также выделить бригады скорой помощи для эвакуации и медицинской помощи раненым армянским военнослужащим.

«С российскими миротворцами ведется работа по сбору тел боевиков, оставшихся на поле боя. <...> В рамках концепции военно-гражданского сотрудничества азербайджанские военные и гражданский персонал на местах помогают гражданскому населению и будут продолжать это делать», – добавил Гаджиев.