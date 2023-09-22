В США автора антироссийских санкций обвинили в коррупции

Американская прокуратура предъявила обвинения в коррупции главе международного комитета Сената США Роберту Менендесу , бывшему одним из авторов антироссийских санкций. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в соцсети X (бывшая Twitter).

Как указали в прокуратуре, Менендес обвиняется в «отношениях коррупционного характера с тремя бизнесменами». Отмечается, что при обыске в доме сенатора-демократа и его жены изъяли более полумиллиона долларов наличными, слитки золота, элитные автомобили и мебель.

В декабре 2021 года Менендес заявил о разработке «матери всех санкций» против России в случае вторжения на Украину. Парламентарий на слушаниях на тему политики в отношении России отметил, что в случае эскалации на Украине будут приведены в действие санкции, которые будут иметь «разрушительные последствия» для российского народа.