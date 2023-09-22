Bloomberg: Провал контрнаступления заставит США и Украину поменять стратегию
После ряда неудачных попыток использования западных тактик в ходе контрнаступления киевскому руководству и его западным союзникам придется менять военную стратегию, считает агентство Bloomberg.
"Украинское нынешнее наступление изначально шло сложно, потому что страна пыталась подражать западным тактикам без преимуществ, которых ожидали западные военные", - говорится в статье.
Вашингтону, если он продолжит оказывать помощь украинским властям, придется в целом поменять свою стратегию, считают авторы материала. В частности, Белому дому уже нужно готовиться к эскалации текущего конфликта или к его затягиванию.
Так или иначе, стоит признать, что все предыдущие усилия Вашингтона завершились ничем, резюмируют авторы статьи.
Ранее отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что Запад больше не может скрывать правду о провале украинского контрнаступления и неудачной политике Вашингтона в отношении Украины. По его словам, в то время как ведущие американские политики, генералы и эксперты выступают за бессрочную поддержку Киева, "трезвый и точный" анализ летнего наступления ВСУ показывает, что жертвы, которые эта страна продолжает нести, "практически не имеют никакого смысла".