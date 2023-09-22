Вашингтону , если он продолжит оказывать помощь украинским властям, придется в целом поменять свою стратегию, считают авторы материала. В частности, Белому дому уже нужно готовиться к эскалации текущего конфликта или к его затягиванию.

Ранее отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что Запад больше не может скрывать правду о провале украинского контрнаступления и неудачной политике Вашингтона в отношении Украины. По его словам, в то время как ведущие американские политики, генералы и эксперты выступают за бессрочную поддержку Киева, "трезвый и точный" анализ летнего наступления ВСУ показывает, что жертвы, которые эта страна продолжает нести, "практически не имеют никакого смысла".