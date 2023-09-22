Страны ЕС не смогли договориться по совместному заявлению о ситуации в Карабахе

Страны Евросоюза не смогли достичь договоренности относительно текста совместного заявления по ситуации в Нагорном Карабахе, поэтому глава ЕС Жозеп Боррель сделал его от своего имени. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает «РИА Новости».

Он отметил, что 21 сентября в интернете появилось несколько фейковых новостей, связанных с заявлением ЕС по ситуации в Нагорном Карабахе.

«Правда в том, что Венгрия и ряд других стран-членов внесли замечания и предложения по совместному заявлению, но консенсуса достичь не удалось, поэтому верховный представитель ЕС опубликовал заявление от своего имени», — сказал Сийярто.