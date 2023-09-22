В Балтийском море произошла утечка метана

Преподаватель морской геофизики Стокгольмского университета Кристиан Станне рассказал, что учёные нашли крупную утечку метана в Балтийском море. Об этом сообщает сайт швейцарского учебного заведения.

По его словам, утечка произошла в глубокой части Балтийского моря.

«Мы знаем, что газ метан может пузырями выходить из неглубоких прибрежных (участков – прим. ред.) дна в Балтийском море, но я никогда не видел такого интенсивного выхода пузырей и совершенно точно не из такого глубокого участка», – рассказал Станне.

Отмечается, что утечка была обнаружена в Ландсортской котловине во время изучения метана в бескислородной среде. Площадь зоны выброса, согласно сообщению университета, равняется приблизительно 20 квадратным километрам, а глубина составляет около 400 метров.

В данный момент исследователи изучают пробы осадка и воды из места утечки. Станне надеется, что это поможет учёным определить, почему в этой области произошла такая крупная утечка.