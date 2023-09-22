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В Балтийском море произошла утечка метана

Преподаватель морской геофизики Стокгольмского университета Кристиан Станне рассказал, что учёные нашли крупную утечку метана в Балтийском море. Об этом сообщает сайт швейцарского учебного заведения.

По его словам, утечка произошла в глубокой части Балтийского моря.

«Мы начеку». Песков прокомментировал вооружение Польши

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Польшу агрессивной страной, вмешивающейся в чужие внутренние дела. По его словам, которые приводит РИА Новости, Варшава ведет подрывную деятельность, поэтому на фоне потенциальных угроз с ее стороны Москва и Минск находятся начеку.

Зеленский пообещал продолжить контрнаступление зимой и захватить Артемовск

Зимой Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат контрнаступление. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает The New York Times.

«Мы не можем остановиться зимой. Это трудно. Но у нас есть опыт прошлого года», — сказал политик, добавив, что Киев надеется воспользоваться слабостями России.

Власти описали последствия удара ВСУ по штабу Черноморского флота

Гражданская инфраструктура и люди, находящиеся на улице, не пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по штабу Черноморского флота в Севастополе. Такую предварительную информацию озвучил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали», — сообщил он.

Пакистан решил не платить России за нефть выше потолка цен

После изучения результатов переработки пробной партии российского сорта нефти Urals объемом 100 тысяч тонн Пакистан решил не платить за него цену выше потолка, установленного странами G7 в размере 60 долларов за баррель. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства энергетики страны пишет пакистанское издание The News.

Из общего объема партии компания Pakistan Refinery Limited получила 60 процентов мазута, 10 процентов бензина и только 10-15 процентов дизельного топлива, а остаток пришелся на другие продукты.

Мужчина взорвал свой дом в Шебекине во время обыска полицейских

Telegram-канал «112»

Житель Белгородской области взорвал дом в ходе обыска, который проводили оперативники. ЧП произошло в городе Шебекино, сообщает Telegram-канал «112».

Злоумышленник является фигурантом по одному из уголовных дел. Подозреваемому не понравился визит силовиков, поэтому он открыл газовый вентиль на кухне и бросил спичку. В это время полицейские искали вещественные доказательства.

Удар ВСУ по штабу Черноморского флота. Главное

Днем в пятницу, 22 сентября, ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Главное об ударе и его последствиях - в материале «Рамблера».

Баку заявил об освобождении сложивших оружие армянских военных

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил об освобождении армянских военных, которые сложили оружие. Об этом он написал в Twitter.

«Военнослужащие, добровольно сложившие оружие, свободны, как мы открыто заявляем», – написал он.

В РФ привезли крупные партии популярных машин ушедших брендов

Российские дилеры продают Skoda Kodiaq GT, BMW X3 и Audi Q3. Усложнение логистических цепочек, а также запрет Евросоюза на поставки автомобилей в Россию не помешали московским продавцам привезти в страну крупные партии популярных машин ушедших брендов. Большинство европейских моделей доступны в российских автосалонах в нескольких комплектациях и с разными вариантами двигателей. При этом автосалоны даже дают гарантию на транспортные средства.

В Ереване облили краской здание посольства России

Здание посольства России в Ереване облили краской, сообщает Minval.az. На кадрах видно, как двое мужчин подбегают к ограждению, держа пакеты с красной краской за спиной.