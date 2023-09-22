На Украине признали причастность ВСУ к атаке на Севастополь

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук признали причастность войск республики к атаке на Севастополь . Об этом он написал в своем Telegram -канале.

22 сентября войска Украины атаковали расположенный в Севастополе штаб ЧФ. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять ракет при отражении атаки на город, отчитались в министерстве обороны.

После удара по штабу ЧФ жителей Севастополя предупредили о новом возможном ракетном ударе по городу, но затем отменили тревогу. При этом власти призвали не выезжать в центр города и сообщили, что дороги там перекрыты для проведения специальных мероприятий.