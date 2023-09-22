СМИ: ЕК в октябре может предложить начать переговоры по вступлению Украины в ЕС

Еврокомиссия в октябре может выступить с предложением начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что после этого лидеры стран ЕС должны одобрить инициативу. Ее обсуждение может состояться в декабре.

«После этого Украина приступит к длительной процедуре завершения реформ», — заключило агентство.

Напомним, что 28 февраля 2022 года Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. 23 июня 2022 года главы государств ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление.