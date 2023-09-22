Пнул флаг Бразилии и запутался в словах: чем запомнился Байден на этой неделе

Президент США Джо Байден в течение недели несколько раз оказывался в центре скандала, а его поведение вызывало недоумение как у СМИ, так и у мировых лидеров. Чем запомнилась эта неделя, в материале «Рамблера».

Скандал на пресс-конференции с Зеленским

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Пресс-конференция по итогам визита украинской делегации в Вашингтон, в которой принял участие президент США Джо Байден, закончилась скандалом. Об этом пишет сегодня «Московский комсомолец».

Ни Владимир Зеленский, ни Джо Байден так и не ответили на вопросы собравшихся журналистов. Представители СМИ говорили все громче, пытаясь получить ответы, однако Зеленский и Байден продолжали сидеть молча.

При этом Зеленский временами бросал тревожные взгляды на главу Белого дома.

Байден забыл про президента Бразилии

Ранее президент США Джо Байден оконфузился в Нью-Йорке, не пожав руку бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве, с которым проводил совместное выступление.

На кадрах, опубликованных GBN News, видно, что, выходя на сцену, Байден задел бразильский флаг и чуть не уронил его. Потом проигнорировал главу Бразилии, протянувшего ему руку, а затем путался в словах. Он также уронил наушник, когда выступал Луис Инасиу Луле да Силва.

А в завершении встречи Байден пожал руку лишь главе Международной организации труда Гилберту Хунгбо, а к Силве просто повернулся спиной и медленно ушел со сцены.

Байден перепутал испаноязычных активистов с чернокожими

Неприятная ситуация произошла на этой неделе и на выступлении Джо Байдена перед организацией испаноязычных активистов. Президент США назвал их чернокожими, сообщает газета New York Post.

По данным издания, конфуз произошел, когда американский лидер произносил речь в Вашингтоне на 46-м ежегодном гала-концерте Института латиноамериканских фракций Конгресса.

80-летний Байден поздравил обладательницу награды сестру Норму Пименталь, исполнительного директора католической благотворительной организации долины Рио-Гранде, отметив, что она живет по тем заветам, которым самого главу США учили в детстве.

«Черная фракция Конгресса воплощает в себе эти ценности», - заметил он и продолжил выступление, так и не исправив ошибку.

Повторение истории несколько раз

Также странно вел себя глава Белого дома и на мероприятии в Нью-Йорке со спонсорами кампании по своему переизбранию. Там Джо Байден с перерывом в несколько минут почти дословно повторил уже рассказанную историю, пишет РИА Новости.

По данным издания, полузакрытое мероприятие прошло в частной резиденции, на него был допущен только пул Белого дома, видео- и фотосъемка не велась. Байден рассказал собравшимся о том, как решил стать президентом, переломным моментом якобы стало выступление ультраправых в августе 2017 года в Шарлотсвилле, штат Виргиния.

«Вы помните этих людей в Шарлотсвилле в 2017 году, со свастиками, высказывающими жестокие, антисемитские мысли, как в Германии в ранних 30-х годах. Молодая женщина была убита. И я помню, как предыдущий парень сказал, что хорошие люди были по обоим сторонам», - пояснил Байден.

Спустя несколько минут президент США вновь вернулся к истории о том, как захотел бороться за пост главы государства, и повторил ее практически слово в слово.

Джо Байден является самым старым главой Белого дома в истории США. Однако он уже объявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. При этом американский лидер уже не раз попадал в неловкие ситуации и оказывался в центре скандалов. В частности, в своих выступлениях он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию.