Боррель назвал ЕС "травоядным животным в мире хищников"

Боррель назвал Евросоюз «травоядным животным в мире хищников»
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал сообщество «травоядным животным в мире хищников». Об этом дипломат заявил в интервью газете The Guardian.
Как отметил Боррель, Брюссель действует «в мире силовой политики», полагая, что влиять на мир возможно «посредством торговли и верховенства закона».
«Мы по-прежнему должны проповедовать верховенство закона, но мы должны осознавать, что есть некоторые лидеры, с которыми нужно обращаться по-другому», — заявил дипломат.
В октябре прошлого года Боррель заявил, что Европа — это «сад» с «лучшей комбинацией политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности», при этом остальной мир – «джунгли», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».Позже глава евродипломатии извинился за свои высказывания.