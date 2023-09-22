Боррель назвал ЕС "травоядным животным в мире хищников"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал сообщество «травоядным животным в мире хищников». Об этом дипломат заявил в интервью газете The Guardian.

Как отметил Боррель, Брюссель действует «в мире силовой политики», полагая, что влиять на мир возможно «посредством торговли и верховенства закона».

«Мы по-прежнему должны проповедовать верховенство закона, но мы должны осознавать, что есть некоторые лидеры, с которыми нужно обращаться по-другому», — заявил дипломат.