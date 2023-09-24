Премьер-министр Беларуси вылетел в Казахстан

Борт премьер-министра Беларуси 24 сентября взял курс на Астану, где у Романа Головченко предстоят переговоры с руководством Казахстана, сообщает БЕЛТА.

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В программу визита главы кабинета министров РБ, по информации агентства, включена встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Алиханом Смаиловым.

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Кроме того, белорусский премьер посетит международную промышленную выставку "ИННОПРОМ. Казахстан", которая впервые пройдет в столице республики с 25 по 27 сентября в Международном выставочном центре.

На площади более 12 000 кв. метров, уточняет агентство, приоритетные проекты и направления презентуют министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и отраслевые министерства Союзного государства, которые представят ведущие промышленные и инновационные компании двух стран. Дополнят выставку и компании из стран ЕАЭС.

Комментируя магистральные направления экспозиций, новостные порталы обращают внимание на обширные отраслевые презентации. Гостей ожидают новинки транспортного, авиационного и энергетического машиностроения, химической промышленности и металлургии.

Неотъемлемой частью казахстанского форума станет и насыщенная деловая программа. В этом году, судя по программе, запланирован российско-казахстанский промышленный форум с участием глав делегаций, специализированные сессии, посвященные цифровизации промышленности, кооперации в машиностроении, технологии для больших городов и международное сотрудничество.

Обозреватели сообщают, что выставка пройдет под патронажем премьера Казахстана Алихана Смаилова, который вместе с Романом Головченко и главой российского правительства Михаилом Мишустиным посещал белорусскую экспозицию на выставке "ИННОПРОМ-2023" в Екатеринбурге, где Беларусь выступала генеральным партнером.