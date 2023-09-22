Буданов заявил, что его предки жгли Москву

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что его предки участвовали в сожжении Москвы, сообщает Sky News. Он добавил, что это происходило еще в то время, когда Русь ходила в военные походы в Константинополь (ныне Стамбул).

© Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Это мы Киевская Русь. Отсюда все ушло. Это наши предки и Москву жгли в свое время. Русь в то время в Константинополь заходила. Нам нужно вернуть свою историю, а она — знаменитая, — заявил Буданов.

Отмечается, что согласно историческим данным, первые упоминания о Москве появились в летописях в 1147 году, а поход Руси против византийской столицы Константинополя произошел в 860 году.

Ранее Буданов пообещал этим летом новые теракты в Крыму. Видео с угрозами «уничтожать захватчиков» появилось на канале ITV в преддверии Дня независимости Украины 24 августа. По словам главы украинской разведки, новых ударов следует ожидать «на днях».

Ранее Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова. Он обвиняется в организации терактов на территории России, создании террористического сообщества, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Срок ареста Буданова будет отсчитываться с момента пересечения им границы России или его передачи сотрудникам ФСИН.