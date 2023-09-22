В Киеве оценили встречу Байдена и Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в Telegram-канале, что встреча Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом была продуктивной.

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«Максимально продуктивная встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом», — написал Ермак.

До этого газета The New York Times писала, что во время встречи Зеленского с Байденом в Вашингтоне украинский лидер попросил предоставить Киеву новые ракеты ATACMS, а также пообещал, что украинское контрнаступление продолжится осенью и зимой, несмотря на погоду.

По данным издания, украинский лидер указал, что при контрнаступлении Украина надеется воспользоваться слабостями России. Зеленский полагает, что российской армии придется «сделать паузу» из-за потерь.