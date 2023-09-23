Польша призвала Украину отозвать судебный иск из ВТО по зерну
Постоянный представитель Польши в Европейском союзе Анджей Садось привал Украину отозвать судебный иск из Всемирной торговой организации (ВТО) по поставкам зерна. Об этом сообщило Polskie Radio 24.
Варшава также ожидает от Киева плана, предусматривающего ограничения поступления зерна в Польшу, Болгарию, Румынию, Словакию и Венгрию. Украина обязалась представить план к 18 сентября. До настоящего времени она этого не сделала.
В пятницу Еврокомиссия приняла решение не продлевать запрет ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в эти пять стран.
"Мы ждем подробностей", - отметил посол Польши в ЕС.
Еврокомиссия также направила приглашение на переговоры в следующий четверг.
15 сентября закончилось действие эмбарго Еврокомиссии на ввоз зерновых культур из Украины в ЕС. После этого Венгрия, Словакия и Польша запретили ввозить украинское продовольствие. В ответ на это Киев подал иски в ВТО к этим странам.