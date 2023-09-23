Польша призвала Украину отозвать судебный иск из ВТО по зерну

Постоянный представитель Польши в Европейском союзе Анджей Садось привал Украину отозвать судебный иск из Всемирной торговой организации (ВТО) по поставкам зерна. Об этом сообщило Polskie Radio 24.

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Варшава также ожидает от Киева плана, предусматривающего ограничения поступления зерна в Польшу, Болгарию, Румынию, Словакию и Венгрию. Украина обязалась представить план к 18 сентября. До настоящего времени она этого не сделала.

В пятницу Еврокомиссия приняла решение не продлевать запрет ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в эти пять стран.

"Мы ждем подробностей", - отметил посол Польши в ЕС.

Еврокомиссия также направила приглашение на переговоры в следующий четверг.